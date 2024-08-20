شهدت حربين عالميتين ووباءين وحربًا أهلية.. وفاة أكبر معمرة في العالم عن عمر ناهز 117 عامًا

وحسب "سكاي نيوز عربية": نشرت "برانياس" قبل وفاتها، رسالة مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: "لقد اقترب الوقت. لا تبك؛ فأنا لا أحب الدموع، وفوق كل هذا، لا تعاني من أجلي، أينما ذهبت، سأكون سعيدة".