سوق جينيسيس.. إغلاق أخطر موقع إجرامي في العالم بمشاركة 17 دولة

وفقًا للتقارير الأوروبية: تم إغلاق الموقع الإلكتروني الإجرامي سوق جينيسيس "Genesis Market" الذي تم إنشاؤه في عام 2017، بعد القبض على 120 شخصًا في عملية موحدة شاركت فيها وكالات إنفاذ القانون من 17 دولة، وقادها مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بالتعاون مع الشرطة الهولندية، ووكالة الجرائم الفيدرالية الأسترالية، وجهات أمنية من دول أوروبية.