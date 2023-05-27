الإمارات.. تحذير من شراء ماركات التجميل العالمية من منصات التواصل

وأضاف: أن الأمراض التي تفرزها موادّ التجميل أو الكريمات، يمكن أن تظهر على المدى القصير، كما يمكن أن تبقى مترسّبة في الجسم ثم تتجلّى للعيان على المدى الطويل؛ مثل ظهور البقع السوداء، والظهور المبكّر للتجاعيد، كما تفرز أيضًا البقع البيضاء أو ما يعرف بالبرص؛ لأن تركيباتها تتداخل بسبب عدم مراعاة ظروف التخزين؛ كونها تحتوي على موادّ مضرّة بالجسم.