توهجات لأشعة غاما.. رصد 3 انفجارات كونية من الإمارات خلال يومين

ولفت "عودة" إلى ما يشار من أن سبب كل هذه الظواهر هو انفجار نجم كبير (كتلته أكثر من 20 مرة كتلة الشمس)، والذي أدى انفجاره إلى إصدار كل هذه الأشعة والتوهجات، وقد كان مرصد الختم سادسَ مرصد في العالم يرصد التوهج، ويرسل النتائج إلى الجهة المعنية، وقد بيّنت الأرصاد التالية أن بُعد هذا النجم المنفجر هو 7.5 مليارات سنة ضوئية؛ أي أن هذا الانفجار قد حدث قبل 7.5 مليارات سنة، ووصلنا الضوء يوم 29 أكتوبر 2024م.