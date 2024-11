توهجات لأشعة غاما.. رصد 3 انفجارات كونية من الإمارات خلال يومين

ويقوم مرصد الختم الفلكي منذ عدة سنوات برصد ومتابعة ظواهر انفجار النجوم، سواء تلك المرصودة من خلال توهجات أشعة "غاما" (GRB) أو من خلال رصد ظواهر "السوبرنوفا"، وقد نتج عن ذلك المشاركة في نشر بحث علمي في المجلة العملية (Research Notes of the AAS)؛ وذلك بعنوان:

‏GRANDMA Observations of SN2023wrk، a Luminous Type Ia Supernova with Significant Unburned Carbon in the Outer Ejecta.