فيديو صادم.. لحظة اختطاف طفلة مغربية بطريقة "ماكرة"

وأضافت أن الطفلة الصغيرة استأذنت من أجل الخروج واللعب رفقة أقرانها بالقرب من المنزل، لكنها غابت مدة طويلة.

واسترسلت الأم: "بلغني أن ابنتي ذهبت مع طفلات أخريات إلى محل تجاري لبيع المواد الغذائية، بصحبة رجل غريب اقتنى لهن بعض الحلويات، ثم استغل الفرصة وأمسك بيد فاطمة الزهراء وغادر المكان إلى وجهة مجهولة.