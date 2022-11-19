"الفلك الدولي": جرم فضائي سيصطدم بالأرض اليوم بين "مدينتَيْن"

جاء ذلك بتغريدة على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيها: "عاجل: اكتشاف جسم فضائي صغير الليلة الماضية يسمى (C8FF042) من المتوقع أن يصطدم بالأرض -بعد قليل- في الساعة 08:26:54 بتوقيت غرينتش، والمكان المتوقع للاصطدام هو مدينة برانتفورد في مقاطعة أونتاريو في كندا".