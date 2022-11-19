"الفلك الدولي": جرم فضائي سيصطدم بالأرض اليوم بين "مدينتَيْن"

قال مركز الفلك الدولي، صباح اليوم، إن مرصداً فلكياً في ولاية "يوتا" الأمريكية تمكّن -قبل قليل- من رصد الجرم المتوقع اصطدامه بالأرض، ووصفه بالسريع، ولم يتمكّن من إجراء القياسات الفلكية له لخفوته.
وتابع المركز: من المتوقع أن يشاهد الناس دخوله واحتراقه في الغلاف الجوي ما بين مدينة "ديترويت" في "ميتشيغان" ومدينة "بافالو" في "نيويورك".
وكان قد أعلن مركز الفلك الدولي، السبت، اكتشاف جسم فضائي صغير من المتوقع أن يصطدم بالأرض في كندا عند الساعة 8:26 بتوقيت غرينيتش (الساعة 11:26 بتوقيت مكة المكرّمة).
جاء ذلك بتغريدة على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، وجاء فيها: "عاجل: اكتشاف جسم فضائي صغير الليلة الماضية يسمى (C8FF042) من المتوقع أن يصطدم بالأرض -بعد قليل- في الساعة 08:26:54 بتوقيت غرينتش، والمكان المتوقع للاصطدام هو مدينة برانتفورد في مقاطعة أونتاريو في كندا".
وأضاف المركز أنه "على الأرجح لن يُحدث أضراراً ملموسة"، دون تقديم أيّ معلوماتٍ إضافية.