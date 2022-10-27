أنثى الصقر "شاهين" بمليون دولار.. قصة تَنافس شرس بمزاد في ليبيا

تابع محبو الصقور بشغف، مزادًا علنيًّا على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع صقر شاهين نادر في ليبيا، وصل ثمنه إلى 4 ملايين دينار و700 ألف ليبي (مليون دولار تقريبًا)؛ لتبقى ليبيا من أكثر دول العالم التي بيعت فيها أغلى الأنواع من الصقور.
ونقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن مربي صقور ليبي؛ أن واقعة بيع الشاهين بمبلغ طائل هي الثانية خلال عام، سبقها بيع صقر بمليون دينار، وعادة ما يتم بيع هذا النوع بأثمان باهظة لندرة وجوده وصعوبة صيده.
المزاد الذي استغرق ساعات شهد تنافسًا كبيرًا بين محبي اقتناء الصقور؛ لأن الصقر من نوع أنثى الشاهين، وهو أشهر أنواع صقور العالم، ومن السلالات النقية، حسب وصف المربيين.
واستطاع رجل أعمال ليبي يُدعى "حاتم بوقلة" شراء الصقر الذي تتزاحم حوله الأعين، بعد وضع قيمة له وصلت إلى 4 ملايين و700 ألف دينار.
لماذا صقر الشاهين؟
هو من الطيور القوية التي تتميز بسرعتها في الطيران؛ حيث يطير ما بين 40- 55كم في الساعة، وعند المطاردات تبلغ 112كم.
يصيد الطيور متوسطة الحجم، والتي ينقضّ عليها من ارتفاعات عالية ما بين 300 إلى 3000 متر.
صقر الشاهين من الطيور الملهمة لهندسة الطيران العسكري، وصُممت هياكل طائرات على شكل جسمه، وأضيفت لها قدرات تشبه قدرات شاهين في الصيد والانقضاض والهجوم.
إنه واحد من الطيور الأكثر قيمة لصعوبة صيده ورصده بسبب سرعته الفائقة، بالإضافة إلى ندرة وجوده.
يتكاثر في المناطق الطبيعية مع المنحدرات؛ حيث توجد أعشاشه، وهذا يفسر سبب انتشاره الكبير في ليبيا ذات الطبيعة المناسبة له.