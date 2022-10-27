أنثى الصقر "شاهين" بمليون دولار.. قصة تَنافس شرس بمزاد في ليبيا

تابع محبو الصقور بشغف، مزادًا علنيًّا على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع صقر شاهين نادر في ليبيا، وصل ثمنه إلى 4 ملايين دينار و700 ألف ليبي (مليون دولار تقريبًا)؛ لتبقى ليبيا من أكثر دول العالم التي بيعت فيها أغلى الأنواع من الصقور.