الهند.. مصرع أكثر من 85 شخصاً في يوم واحد بسبب ارتفاع حرارة الجو

ووفقا للصحيفة، تمّ تسجيل أكبر عددٍ من الوفيات في أوديشا، حيث تتفاقم درجات الحرارة المرتفعة بسبب الرطوبة العالية.. في هذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للهند، تمّ تسجيل وقوع 46 ضحية لضربات الشمس، إضافة إلى عشرات الأشخاص الآخرين الذين دخلوا المستشفى بسبب ذلك.