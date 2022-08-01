الجيش الباكستاني يعلن اختفاء مروحية عسكرية تقلُّ جنرالاً وآخرين

وتفصيلاً، أوضح الجيش في بيان أن الطائرة التي كانت تساعد في عمليات الإغاثة من الفيضانات في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوخستان الجنوبي فقدت الاتصال بمراقبة الحركة الجوية.