هل أخفتها؟ ومَن يرثها؟.. ثروة "إليزابيث الثانية".. قصور وجواهر و"محفظة"!

هل أخفت ثروتها؟

وأثار تقرير نشرته صحيفة "غارديان" في فبراير من عام 2021، جدلًا واسعاً بشأن دفع الملكة حكومة بلادها إلى تعديل مشروع قانون لإخفاء ثروتها الخاصة "المحرجة" عن الجمهور، بزعم أن ذلك حدث في سبعينيات القرن الماضي، وأبقى على ملكية وأصول الملكة الخاصة طي الكتمان حتى عام 2011 على الأقل، لكن متحدثًا باسم قصر باكنغهام نفى هذا الأمر.