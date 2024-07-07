بعد "أبل".. الاتحاد الأوروبي يضع 10% من إيرادات "ميتا" تحت التهديد!

وقدّمت "ميتا" نموذج "الدفع أو القبول" الخاص بها، في الاتحاد الأوروبي عام 2023 بعد أن قضت الهيئات التنظيمية الأوروبية عام 2022، بأنه يجب على "ميتا" السماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في الإعلانات المخصّصة بناءً على نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصّة بها.