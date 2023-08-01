وفاة مدونة روسية بسبب نظام غذائي يعتمد على الفواكه حصريًا.. "الجوع قتلها"

وقال أحد الأصدقاء لموقع Newsflash: "قبل بضعة أشهر، في سريلانكا، بدت بالفعل منهكة، وساقها منتفخة.. أرسلوها لتلقي العلاج. ومع ذلك، هربت مرة أخرى، وعندما رأيتها في فوكيت، شعرت بالرعب".