ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار كالمايغي في الفلبين إلى 66 قتيلًا

وقال رافاييلتو أليخاندرو وهو مسؤول في الدفاع المدني: "إن المدن الكبرى والمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية هي الأكثر تضررًا" مضيفًا أن 49 من أصل 66 ضحية سُجلت في مقاطعة سيبو (وسط), وغمرت المياه بلدات بأكملها في هذه المنطقة، فيما حاول السكان البحث عن ملجأ على أسطح المنازل للهروب من المياه الموحلة التي جرفت سيارات وشاحنات وحتى حاويات شحن ضخمة، بحسب ما أظهرت مقاطع فيديو.