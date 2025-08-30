رسمياً.. منظمة الصحة العالمية تحذّر من ارتفاع خطير في وفيات الكوليرا عالمياً

وبيّن التقرير أن إقليم شرق المتوسط تصدّر الأرقام المسجلة، تلاه الإقليم الأفريقي، فيما أكدت المنظمة أن النزاعات المسلحة، والنزوح الجماعي، والكوارث الطبيعية، إلى جانب آثار تغير المناخ، ساهمت جميعها في تفاقم تفشي المرض. كما شددت على أن ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الصحية يمثلان عائقاً رئيسياً أمام جهود السيطرة على الكوليرا والحد من انتشارها.