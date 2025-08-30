رسمياً.. منظمة الصحة العالمية تحذّر من ارتفاع خطير في وفيات الكوليرا عالمياً

حذّرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع خطير في معدلات الوفيات الناجمة عن مرض الكوليرا حول العالم، وذلك وفقاً لتقرير جديد نشرته المنظمة.
وأوضح التقرير أن البيانات الأخيرة سجلت 67,705 حالات جديدة من الكوليرا والإسهال الحاد خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو 2025 في 18 دولة، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بشهر يونيو، فيما شهدت الفترة نفسها 624 حالة وفاة بارتفاع بلغ 14% عن الشهر السابق.
وأشار التقرير إلى أن عدد الوفيات المسجلة في يوليو 2025 كان أعلى بنسبة 43% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024. كما بلغ العدد التراكمي منذ يناير الماضي 382,718 إصابة و4,478 وفاة في 31 دولة.
وبيّن التقرير أن إقليم شرق المتوسط تصدّر الأرقام المسجلة، تلاه الإقليم الأفريقي، فيما أكدت المنظمة أن النزاعات المسلحة، والنزوح الجماعي، والكوارث الطبيعية، إلى جانب آثار تغير المناخ، ساهمت جميعها في تفاقم تفشي المرض. كما شددت على أن ضعف البنية التحتية ونقص الخدمات الصحية يمثلان عائقاً رئيسياً أمام جهود السيطرة على الكوليرا والحد من انتشارها.