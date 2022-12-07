مفاجأة.. العثور على وثائق سرية جديدة في أحد عقارات "ترامب"

وأجرى إريك هيرشمان، المحامي الذي عمل مستشاراً كبيراً في البيت الأبيض في عهد ترامب، محادثة غير رسمية مع الرئيس السابق ترامب ووصف أشخاص مطلعون على المناقشة بأنه تحدث كصديق وحث الرئيس السابق على إعادة الصناديق مما يشير إلى أنه يمكن أن يتعرض لمشاكل قانونية من خلال الاحتفاظ بها، خاصة إذا كانت تحتوي على مواد سرية.