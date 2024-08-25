ماسك ساخرًا من اعتقال رئيس "تليجرام": بتلك الطريقة علينا أن نتوقع الإعدام بسبب أي منشورات

سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من اعتقال السلطات الفرنسية رئيسَ منصة التراسل الفوري المشفر "تليجرام" بافيل دوروف؛ بسبب عدم وجود مشرفين على المنصة.
ونشر ماسك تغريدة عبر حسابه على موقع "إكس" سَخِر فيها من اعتقال دوروف، وقال إنه في المستقبل القريب علينا توقع إعدام أشخاص في أوروبا بسبب إعجابهم بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ماك: "هذه وجهة نظري، أعتقد أنه في عام 2030 في أوروبا سيتم إعدامك لمجرد الإعجاب بأي صورة ساخرة (ميم)".
وأعرب ماسك عن قلقه بشأن القيود المتزايدة على حرية التعبير والرقابة المتزايدة على الإنترنت.
وأثارت كلمات ماسك ردود فعل قوية من المستخدمين على شبكة "إكس" الاجتماعية؛ حيث أيّد العديد منهم رأيه؛ مُعربين عن قلقهم بشأن مستقبل حرية التعبير في أوروبا؛ لكن آخرين اعتبروا تصريح ماسك مبالغًا فيه واستفزازيًّا.