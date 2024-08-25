ماسك ساخرًا من اعتقال رئيس "تليجرام": بتلك الطريقة علينا أن نتوقع الإعدام بسبب أي منشورات

وأثارت كلمات ماسك ردود فعل قوية من المستخدمين على شبكة "إكس" الاجتماعية؛ حيث أيّد العديد منهم رأيه؛ مُعربين عن قلقهم بشأن مستقبل حرية التعبير في أوروبا؛ لكن آخرين اعتبروا تصريح ماسك مبالغًا فيه واستفزازيًّا.