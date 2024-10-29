اللحوم المجمدة في الفريزر.. هذه مدة صلاحيتها وكيفية إذابتها بأمان ومتى يجب التخلص منها؟

حسب التقرير فإن الطريقة الأكثر أمانًا لإذابة اللحوم المجمدة هي تركها تذوب في الثلاجة لمدة 24 ساعة، ويجب تركها في الثلاجة عند درجة حرارة 5 مئوية أو أقل، كما أنه لا ينبغي أبدًا إذابة اللحوم المجمدة، أو أي نوع من أنواع اللحوم، عن طريق تركها على طاولة المطبخ خارج الثلاجة لتذوب؛ لأنه إذا تم تركت اللحوم لتذوب على المنضدة؛ فإنها ستصل إلى نطاق درجة حرارة يسمح للبكتيريا بالتكاثر، ولهذا السبب يجب التأكد من أنه عندما نقوم بتذويب الأشياء، يجب أن تكون في بيئة باردة للحفاظ على نمو البكتيريا عند أدنى حد ممكن.