اللحوم المجمدة في الفريزر.. هذه مدة صلاحيتها وكيفية إذابتها بأمان ومتى يجب التخلص منها؟

يجب على مستهلكي اللحوم المجمدة في الفريزر، مراعاة عدة أمور عندما يتعلق الأمر بصلاحية هذه اللحوم، وإذابتها بأمان عند طهيها وتناولها.
وحسب صحيفة "يو إس إيه توداي"، هناك عدة خطوات يجب اتخاذها لضمان أن تكون اللحوم التي تتناولها آمنة للاستخدام، وهي:
وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يمكن أن تدوم اللحوم المقطعة إلى شرائح واللحوم المفرغة من الهواء في الفريزر لمدة تصل من شهر إلى شهرين؛ حيث يعتمد هذا الإطار الزمني على ما إذا تم تخزين اللحوم بشكل صحيح، كما يجب تخزين اللحوم في الفريزر عند درجة حرارة 17 تحت الصفر مئوية.
ويجب إذابة اللحوم خلال فترة تتراوح من شهر إلى شهرين؛ حيث ستضمن أنه عند إذابتها، سيكون قوامها أقرب ما يكون إلى الطازج قدر الإمكان.
حسب التقرير فإن الطريقة الأكثر أمانًا لإذابة اللحوم المجمدة هي تركها تذوب في الثلاجة لمدة 24 ساعة، ويجب تركها في الثلاجة عند درجة حرارة 5 مئوية أو أقل، كما أنه لا ينبغي أبدًا إذابة اللحوم المجمدة، أو أي نوع من أنواع اللحوم، عن طريق تركها على طاولة المطبخ خارج الثلاجة لتذوب؛ لأنه إذا تم تركت اللحوم لتذوب على المنضدة؛ فإنها ستصل إلى نطاق درجة حرارة يسمح للبكتيريا بالتكاثر، ولهذا السبب يجب التأكد من أنه عندما نقوم بتذويب الأشياء، يجب أن تكون في بيئة باردة للحفاظ على نمو البكتيريا عند أدنى حد ممكن.
إذا تم تقطيع اللحم من على المنضدة، فيجب استهلاكه في غضون ثلاثة إلى خمسة أيام؛ وفقًا لتوصيات وزارة الزراعة الأمريكية، أما اللحوم المعلبة المفرغة من الهواء فيمكن أن تستمر لفترة أطول قليلًا في الثلاجة إذا ظلت العبوة مغلقة، ويجب استهلاك العبوات غير المفتوحة خلال من 10 إلى 14 يومًا، ولكن بعد فتح العبوات، يجب تناول اللحم خلال ثلاثة إلى خمسة أيام.
ويجب التخلص من اللحوم المجمدة، إذا بقيت في الثلاجة أكثر من خمسة أيام أو إذا تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها، بالإضافة إلى ذلك إذا لاحظت أي تغيرات في رائحة اللحوم أو مظهرها (مثل تغير اللون أو وجود طبقة لزجة أو عفن)، فلا تتناول اللحوم.