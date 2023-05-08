"القصر الملكي النرويجي": نقل الملك هارالد الخامس إلى المستشفى لإصابته بعدوى

نُقِل ملك النرويج، هارالد الخامس، اليوم إلى المستشفى لتلقى العلاج من عدوى؛ وفق ما أعلنه القصر الملكي النرويجي.
وقال القصر في بيان مقتضب: "تَبَين من التشخيص إصابة الملك بالعدوى التي تحتاج إلى علاج؛ وبالتالي سيبقى في المستشفى لبضعة أيام"؛ مؤكدًا أن حالة الملك البالغ من العمر 86 عامًا مستقرة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى؛ باستثناء أن الملك موجود في مستشفى ريكشوسبيتالت في أوسلو.
يُذكر -وفق "أسوشيتد برس"- أن هارالد الخامس شوهد يستخدم عكازات في السنوات الأخيرة، ونُقل إلى المستشفى مرات عدة خلال أشهر، إحداها في ديسمبر الماضي وعولج بالمضادات الحيوية، وفي أغسطس بعد إصابته بالحمى؛ بينما خضع لعملية جراحية ناجحة لاستبدال صمام القلب في أكتوبر 2020، بعد دخوله المستشفى بسبب صعوبات في التنفس.