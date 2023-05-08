"القصر الملكي النرويجي": نقل الملك هارالد الخامس إلى المستشفى لإصابته بعدوى

وقال القصر في بيان مقتضب: "تَبَين من التشخيص إصابة الملك بالعدوى التي تحتاج إلى علاج؛ وبالتالي سيبقى في المستشفى لبضعة أيام"؛ مؤكدًا أن حالة الملك البالغ من العمر 86 عامًا مستقرة، ولم يتم الكشف عن تفاصيل أخرى؛ باستثناء أن الملك موجود في مستشفى ريكشوسبيتالت في أوسلو.