بعد أزمة القميص.. الاتحاد الإفريقي يحسم نتيجة مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري

وقبل ساعات من انطلاق المباراة راسل الاتحاد الإفريقي نظيره الجزائري من أجل السماح لنهضة بركان باستعادة قميصه واللعب به، بعد طعن الجزائريين في قرار سابق من لجنة الأندية الإفريقية التي أكدت أن قميص "بركان" معتمَد وسبق له اللعب به خلال الأدوار السابقة من المسابقة.