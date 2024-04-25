بعد أزمة القميص.. الاتحاد الإفريقي يحسم نتيجة مواجهة نهضة بركان المغربي واتحاد العاصمة الجزائري

قررت لجنة الأندية والمسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الأربعاء، اعتبار نادي اتحاد العاصمة الجزائري خاسرًا بنتيجة (0- 3) أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية بعد أزمة قميص الفريق المغربي.
وحسب موقع "الحرة"، أعلن بيان "كاف" أيضًا إحالة الملف إلى لجنة الانضباط لعقوبات محتملة إضافية.
والأحد الماضي، لم ينزل لاعبو نهضة بركان المغربي إلى أرض ملعب "5 جويلية" في العاصمة الجزائرية لمواجهة مضيفه اتحاد العاصمة، حامل اللقب، لخوض ذهاب الدوري نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
واعترض الفريق المغربي على حجز السلطات الجزائرية أمتعته في مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية، لتضمن القميص الرسمي للفريق خريطة المغرب مدمجة مع الصحراء الغربية.
وقبل ساعات من انطلاق المباراة راسل الاتحاد الإفريقي نظيره الجزائري من أجل السماح لنهضة بركان باستعادة قميصه واللعب به، بعد طعن الجزائريين في قرار سابق من لجنة الأندية الإفريقية التي أكدت أن قميص "بركان" معتمَد وسبق له اللعب به خلال الأدوار السابقة من المسابقة.
وتشهد علاقات البلدين أزمة دبلوماسية متواصلة منذ قطع الجزائر علاقاتها مع الرباط صيف العام 2021، متهمة الأخيرة باقتراف "أعمال عدائية" ضدها، في سياق خلاف البلدين حول قضية الصحراء الغربية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.