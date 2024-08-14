تحذير مُرعب.. دراسة: مستخلصات الكركم والشاي الأخضر يمكن أن تصيب الكبد بالتسمُّم

وفي حين أن الأخبار المتعلقة بتسمُّم الكبد المرتبطة بهذه المكملات الغذائية ليست جديدة؛ إذ تم الإبلاغ عن تزايُدها لبعض الوقت مؤخرًا، بما يشمل ما ورد في دراسة أُجريت عام 2022، فإن الباحثين الطبيين قلقون من أن البعض لا يدركون أنها تأتي مع خطر جسيم من الجرعة الزائدة، التي تؤدي إلى احتمالات نقل الأشخاص إلى قسم الطوارئ بالمستشفيات، التي ارتفعت من 7% إلى 20% على مدى العقد بين عامَي 2004 و2014.