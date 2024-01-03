ترامب يطعن في قرار منعه من الترشح بولاية ماين

وبعد أسبوع من قرار مماثل اتخذته بحق الرئيس السابق المحكمة العليا لولاية كولورادو، اعتبرت ولاية ماين، الخميس، أن الرئيس السابق "ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس"، بسبب موقفه خلال اقتحام حشد من أنصاره مقر الكونغرس في السادس من يناير 2021.