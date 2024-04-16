بسبب الأحوال الجوية.. حكومة دبي تمدد فترة العمل "عن بُعد" غدًا

أعلنت حكومة دبي، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة العمل "عن بُعد" لجميع الجهات التابعة لها غدًا الأربعاء، كذلك المدارس الخاصة في الإمارة؛ بسبب الأحوال الجوية.