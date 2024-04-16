بسبب الأحوال الجوية.. حكومة دبي تمدد فترة العمل "عن بُعد" غدًا

أعلنت حكومة دبي، اليوم الثلاثاء، تمديد فترة العمل "عن بُعد" لجميع الجهات التابعة لها غدًا الأربعاء، كذلك المدارس الخاصة في الإمارة؛ بسبب الأحوال الجوية.
كما شجّعت، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس"، مؤسسات القطاع الخاص على تطبيق نظام العمل "عن بُعد" يوم غدٍ، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان السلامة للجميع.
وتشهد الإمارات حالة من عدم الاستقرار الجوي يرافقها هطول أمطار غزيرة في عدة مناطق، بينها دبي والعين، وتوقع مركز الأرصاد الجوية حدوث فيضانات بالدولة بسبب العواصف الرعدية، بحسب "آر تي".
وحذرت وزارة الداخلية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، المواطنين: "نظرًا لتعرض عدة مناطق في الدولة لتقلبات في الأحوال الجوية مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح، يرجى أخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنب الأودية وأماكن جريان وتجمع المياه".
فيما أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة من "حضوري" داخل المدارس إلى نظام "التعليم عن بعد"، أمس واليوم، بسبب الظروف الجوية الاستثنائية الحالية.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أفاد باستمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية، يصاحبها سقوط أمطار مع برق ورعد أحيانًا، حتى ظهر اليوم الثلاثاء.
وأفاد بأن "الحالة الجوية تبدأ من المناطق الغربية، وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية؛ حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة وبرق ورعد، مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق".