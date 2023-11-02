نمو التعليم المنزلي في أمريكا.. وتوقعات بوصول الطلاب المنزليين إلى 2.7 مليون بنهاية العام

ووفقًا لتقريرٍ نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، يُعزَى هذا النمو الكبير في التعليم المنزلي إلى عدة عوامل، ومن بينها المخاوف المتزايدة من وقوع حوادث إطلاق نار في المدارس، والتنمر، وجودة البيئة المدرسية بشكل عام؛ حيث يعتبر الآباء والأمهات أن هذه المشاكل يصعب التعامل معها في البيئة المدرسية التقليدية، ويرون في التعليم المنزلي بديلًا يمكن أن يوفر بيئة تعليمية آمنة وملائمة لأطفالهم.