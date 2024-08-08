بسبب مخاوف تتعلق بالمحرك.. "BMW" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة بأمريكا

أفادت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، الخميس؛ بأن شركة "بي.إم.دبليو" سوف تستدعي "105558" سيارة كروس أوفر وسيدان في الولايات المتحدة ستصدر تحديثًا للبرمجيات بها لمعالجة مخاوف تتعلق بمحرك بدء التشغيل يمكن أن ترفع درجة حرارته بشكل مفرط.