بسبب مخاوف تتعلق بالمحرك.. "BMW" تستدعي أكثر من 100 ألف سيارة بأمريكا

أفادت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، الخميس؛ بأن شركة "بي.إم.دبليو" سوف تستدعي "105558" سيارة كروس أوفر وسيدان في الولايات المتحدة ستصدر تحديثًا للبرمجيات بها لمعالجة مخاوف تتعلق بمحرك بدء التشغيل يمكن أن ترفع درجة حرارته بشكل مفرط.
وبحسب "سكاي نيوز عربية": يشمل الاستدعاء عدة طرازات من بينها بعض السيارات "إكس 5" و"إكس 7"، وبعض طرازات الفئة الثالثة والسابعة.
وقالت الإدارة: "في حالة فشل محرك بدء التشغيل، فإن المحاولات المتكررة لبدء تشغيل السيارة يمكن أن تتسبب في رفع درجة حرارته بسبب الحمل الكهربائي الزائد".
ووفقًا للهيئة التنظيمية المعنية بمعايير السلامة في السيارات: سيجري الوكلاء تحديث البرمجيات في السيارات مجانًا.
ومن المتوقع إرسال خطابات إشعار لمالكي السيارات لاحقًا في سبتمبر.