قبل يومين من الانتخابات.. ضبطٌ وإحضارٌ بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات في الكويت

وتستعد الكويت لإجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأمة، في 6 يونيو الجاري، وهي الثالثة من نوعها خلال عامين ونصف العام فقط، منذ تَقلد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منصب أمير البلاد، أواخر سبتمبر 2020.