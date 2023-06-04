قبل يومين من الانتخابات.. ضبطٌ وإحضارٌ بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات في الكويت

أصدرت السلطات الكويتية أمر ضبط إحضار بحقٍّ 4 مرشحين؛ بتهمة شراء الأصوات الانتخابية، قبيل يومين من توجه الكويتيين إلى صناديق الاقتراع.
وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إنه جرى في القضية عينِها "ضبط 4 مواطنين بتهمة الوساطة والسمسرة لمصلحة مرشحين، إضافة إلى 8 ناخبين ممن باعوا أصواتهم"؛ مشيرة إلى أن "النيابة العامة تُجرِي تحقيقات ماراثونية منذ فجر الجمعة".
وأكدت أنه ستصدر أوامر ضبط وإحضار بحقٍّ كل من ثبت بيع صوته للمرشحين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.
وتستعد الكويت لإجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأمة، في 6 يونيو الجاري، وهي الثالثة من نوعها خلال عامين ونصف العام فقط، منذ تَقلد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منصب أمير البلاد، أواخر سبتمبر 2020.