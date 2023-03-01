بعد حفرة تركيا الغامضة بسبب الزلزال.. شاهد ما ظهر في لبنان

وخلال الأيام الماضية التي أعقبت الزلازل الكارثية، رُصدت الكثير من الظواهر التي لم يوجد لها تفسير دقيق حتى اليوم، ومن هذه الظواهر ما اكتُشف في مدينة قونية التركية، بمنطقة الرشادية؛ حيث شوهدت حفرة عملاقة تَشكلت فجأة في الأرض بعمق يصل إلى 12 مترًا؛ مما أثار المخاوف والحيرة من ارتباطها بالزلزال والهزات التي ضربت تركيا على مدى الأسبوعين الماضيين.