دراسة تحذر: التحدث أثناء القيادة يبطئ استجابة عين السائق للطريق فتقع الحوادث

توصل فريق من جامعة فوجيتا للعلوم الصحية باليابان إلى أن التحدث أثناء القيادة يبطئ الاستجابات الأساسية لحركة العين، ما يضعف قدرة السائق على تقييم أوضاع الطريق سريعًا. والدراسة المنشورة في مجلة " PLOS ONE "، تعد الأولى التي توضح تفصيليًا كيف تؤثر المحادثة في المعالجة البصرية المبكرة، وهي مرحلة تسبق أي استجابة جسدية مثل الضغط على المكابح.