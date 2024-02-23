فندق وانفجارات.. "داعش" يطل برأسه في فيلم يوثق عملياته ضد "طالبان أفغانستان"

ويظهر في هذه المقاطع رصد نزلاء الفندق من قِبل عنصرَين من داعش، وكيفية تفجير أبواب غرف الفندق، والاعتداء على النزلاء في غرفهم الخاصة. وقبل تنفيذ هذه العملية وبعدها كان تنظيم داعش قد قدم شرحًا حول طريقة تنفيذ العملية. وفي المقاطع الجديدة التي التقطها عبدالجبار أو عمر الطاجيكي تظهر أيضًا طريقة تنفيذ العملية.