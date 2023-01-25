ثقبٌ في نافذة الطائرة.. هذا هو السبب الذي لا يدركه كثيرون

هل سَبَق أن حدّقت في نافذة الطائرة التي تُقلك ولاحظتَ وجود ثقب صغير أشعَرَك بالخوف؟.. في الحقيقة إن الإجابة على سبب وجود هذا الثقب لا يدركها معظم الناس؛ إلا أنها قد تجعل من رحلة الطيران المزعجة بالنسبة لكثيرين، أكثر راحة.