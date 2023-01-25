ثقبٌ في نافذة الطائرة.. هذا هو السبب الذي لا يدركه كثيرون

هل سَبَق أن حدّقت في نافذة الطائرة التي تُقلك ولاحظتَ وجود ثقب صغير أشعَرَك بالخوف؟.. في الحقيقة إن الإجابة على سبب وجود هذا الثقب لا يدركها معظم الناس؛ إلا أنها قد تجعل من رحلة الطيران المزعجة بالنسبة لكثيرين، أكثر راحة.
ويُعد ركوب الطائرة والتحليق في الهواء على متنها أمرًا مخيفًا بالنسبة للكثير من الأشخاص؛ لذا من المهم أن يكون تركيب الطائرة واضحًا لديهم، حتى لا يشعروا بالارتباك وهم على متنها.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، فمن بين الأشياء التي من المفيد أن يعرفها الناس؛ أن من الطبيعي أن يكون هناك ثقب صغير في النافذة، والسبب وراء ذلك هو تنظيم ضغط الهواء.
وقال خبير من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، لموقع "Tech Insider"، "تُستخدم الفتحة لتنظيم ضغط الهواء، لأنه عندما ترتفع الطائرة، ينخفض ضغط الهواء في الخارج مقارنة بضغط الهواء المنظم داخل الطائرة".
وتابع: "مع زيادة الفرق بين الاثنين، يزداد الضغط الفعلي على النوافذ، التي تتكون من 3 ألواح زجاجية".
واستطرد: "توجد فجوة صغيرة من الهواء بين اللوحين الأوسط والخارجي، والثقب موجود في الجزء الأوسط"؛ لافتًا إلى أنه يطلق عليه "متسع (أو ثقب) التنفس" أو "ثقب النزيف"، وهو يوازن الضغط بين الكابينة وفجوة الهواء.
ويتعرض الجزء الخارجي للضغط؛ في حين أن الجزء الأوسط يعمل كحماية في حال فشل الجزء الخارجي.
كما أشار الخبير إلى أن للفتحة دورًا آخر كذلك، هو "إطلاق الرطوبة من الفجوة؛ لمنع تشكل الضباب على نوافذ الطائرة أو تجمدها".