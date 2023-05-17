بث مَشاهد فاضحة على الهواء.. السجن لمدير قناة تليفزيونية بالجزائر

يُذكر أن هيئة "ضبط السمعي والبصري" كانت قد قررت العام الماضي إغلاق تلك القناة نهائيًّا بعد الحادث المذكور، الذي أثار ضجة في البلاد، وغضبًا بين العديد من الجزائريين؛ لا سيما على مواقع التواصل.