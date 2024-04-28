بايدن منتقدًا ترامب: أنا رجل ناضج أنافس مَن هو في السادسة من عمره

ووجّه بايدن جزءًا من خطابه للمؤسسات الصحافية، وقال: "لست أدعوكم للتحيز لطرف ما حقًّا؛ بل أطلب منكم أن تكونوا على قدر جدية اللحظة. تجاوزوا مسألة السباق الشكلية، والأمور التي تُشتت، والعروض الجانبية التي باتت تهيمن على مشهدنا السياسي، وركزوا على ما هو حقًّا على المحك"؛ حسب وكالة "رويترز" للأنباء.