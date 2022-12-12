"جهود مخابراتية مضادة ناجحة".. إسرائيل تكشف سبب سقوط جاسوسها "كوهين" في سوريا

وأفاد رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، خلال افتتاح متحف لإحياء ذكرى "كوهين" في مدينة هرتزليا الساحلية، بأن تحقيقًا في الآونة الأخيرة خلص إلى أن الجاسوس قُبض عليه فقط لأن العدو اعترض عمليات إرسال له. ببساطة تم اعتراضه وتعقبه، وفقًا لـ"رويترز".