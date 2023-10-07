عادة صادمة للأوروبيين بحق موتاهم قديمًا.. دراسة تقدم 15 دليلًا على "أمر مقزّز"

ورأى الباحثون أن هذه الممارسة الشعائرية على البقايا البشرية وحدوثها المتكرّر في مواقع من شمال إلى غرب أوروبا، يشير إلى أن أكل لحوم البشر كان أحد طقوس الدفن، وليس نظامًا غذائيًّا.