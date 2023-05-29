تَخَلٍّ ومعاناة.. بحثت عن شقيقاتها 40 عامًا والنهاية كانت درامية

في ذلك الوقت، كانت باربرا تبلغ من العمر ثلاث سنوات فقط، بعدها تكفلت مصلحة الخدمات الاجتماعية بهن، ووزعتهن على دور أيتام؛ بينما هرب بعضن خوفًا من البقاء في دار الأيتام.