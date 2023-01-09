فيديو صادم.. سطو مسلح بمسدس بلاستيكي ينتهي بمأساة في مطعم
شَهِدَ مطعم في ولاية تكساس الأمريكية، عملية سطو مسلح، انتهت بمقتل منفّذ الهجوم الذي كان يحمل سلاحًا زائفًا، على يد أحد الزبائن.
وأظهر مقطع فيديو نَشَرته وسائل إعلام أمريكية، شابًّا مقنعًا يدخل أحد المطاعم، ويُشهِر سلاحه طالبًا المال من المحاسب في المطعم والزبائن.
وبينما كان السارق يتحرك في المطعم، سحَب أحد الزبائن مسدسه، وأصاب المهاجم إصابة قاتلة.
وبعد تفتيش القتيل، تَبين أن السلاح الذي كان يحمله، عبارة عن مسدس مصنوع من البلاستيك.
وفي الفيديو يظهر قاتل السارق، وهو في حالة غضب وحزن شديديْن، بعدما اكتشف أن مسدس السارق لعبة بلاستيكية دفع ثمنها حياته.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية إلى أن الشرطة لم تتعرف بعدُ على قاتل السارق، علمًا بأنها لم تُوَجِّه إليه أي تهم؛ حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.
وعبّر صاحب المطعم الذي شَهِدَ الحادثة، بيدرو لوبيز، عن صدمته بشأن ما حدث، وأثنى على شجاعة الزبون الذي قتل اللص.
جدير بالذكر أن تكساس تُعد من أكثر الولايات الأمريكية تساهلًا تجاه شراء الأسلحة وحملها؛ إذ يُسمح لأي شخص يزيد عمره على 21 عامًا بحمل السلاح، باستثناء المُدانين سابقًا في قضايا جنائية.