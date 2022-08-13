حول العالم في صورة: "أين طعامي؟".. شاة بائسة تبحث خلف المجهول

"أين طعامي؟".. ذلك كان لسان حال هذه الشاة البائسة وهي تبحث عن طعامها وعشبها بعد أن ضرب الجفاف دول عدة في العالم، ولاسيما في أوروبا التي تعيش واحدة من أسوأ أزمات الجفاف عبر التاريخ الحديث.
وفي هذه الصورة التي التقطها عدسة مصور وكالة "رويترز" تحاول هذه الشاة البحث عن أي شيء لتتقوت عليه، وتسد به رمقها، فيما تحيط بها كل مسببات الهلاك، أثناء الجفاف الشديد بالقرب من سد سيجارا في فيلارتا دي لوس مونتيس بإسبانيا.
وتعاني القارة الأوروبية بسبب موجات حر وجفاف غير معتادة، في الوقت الذي أطلق فيه المرصد الأوروبي للجفاف، تحذيرًا من خطر الجفاف بالقارة الأوروبية، من خلال تقرير أصدره المركز، قال فيه إنه وفقًا للبيانات الأخيرة فإن 60% من أوروبا والمملكة المتحدة معرضة في الوقت الراهن لخطر الجفاف.
وتواجه محاصيل الأفوكادو والزيتون في إسبانيا الموت والذبول في ظل نقص المياه والأمطار، فيما يعاني القطاع الزراعي بأكمله بسبب أسوأ موجة جفاف سجلت في البلد الأوروبي منذ سنوات.
ووفقًا لجمعية المزارعين الإسبانية فإنه يتم تجفيف الزيتون، وكذلك البرتقال واليوسفي والليمون على ساحل فالنسيا، وفي مزارع الكروم في شمال إسبانيا، فيما يحاول المزارعون تبكير عملية الحصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.