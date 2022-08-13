حول العالم في صورة: "أين طعامي؟".. شاة بائسة تبحث خلف المجهول

وتعاني القارة الأوروبية بسبب موجات حر وجفاف غير معتادة، في الوقت الذي أطلق فيه المرصد الأوروبي للجفاف، تحذيرًا من خطر الجفاف بالقارة الأوروبية، من خلال تقرير أصدره المركز، قال فيه إنه وفقًا للبيانات الأخيرة فإن 60% من أوروبا والمملكة المتحدة معرضة في الوقت الراهن لخطر الجفاف.