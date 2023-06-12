اليابان.. جسم مشبوه في المحكمة يُلغي جلسة محاكمة المشتبه به في قتل "شينزو آبي"

ولم تتمكن المحكمة في نارا (غرب اليابان)، من تأكيد التقارير التي أوردتها محطة "إن إتش كيه" التلفزيونية العامة ووسائل إعلام يابانية أخرى، والتي تفيد بأن الموقع أخلي بعد وصول ما يبدو أنه "حقيبة غير محددة" إلى المحكمة.