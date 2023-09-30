جريمتها هزت مصر.. محكمة: براءة الأم قاتلة طفلها وأكل أجزاء من جثته

تبين من التحريات أن الأم المتهمة قد قتلت ابنها الطفل وأكلت أجزاء من الجثة بعد طبخها داخل منزلها في قرية كفر أبو شلبي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بإحالتها محبوسة إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق.