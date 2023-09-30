جريمتها هزت مصر.. محكمة: براءة الأم قاتلة طفلها وأكل أجزاء من جثته

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، في محافظة الشرقية، شمالي مصر، اليوم السبت، حكمها ببراءة أم من تهمة قتلها ابنها وأكل أجزاء من جثته بعد طهيها، وأمرت المحكمة بـ"إيداعها مستشفى العباسية للصحة النفسية والعصبية لتلقي الرعاية اللازمة".
وحسب موقع "القاهرة 24"، صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي وخالد حافظ وشادي المهدي عبدالرحمن.
كان ضباط البحث الجنائي في مركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، ألقوا القبض على المتهمة هناء محمد حسن حتروش، ربة منزل عمرها 37 سنة؛ لاتهامها بقتل ولدها سعد محمد سعد، طفل يبلغ 5 سنوات، وذلك داخل منزل الأم الموجود على أطراف قرية كفر أبو شلبي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس.
تبين من التحريات أن الأم المتهمة قد قتلت ابنها الطفل وأكلت أجزاء من الجثة بعد طبخها داخل منزلها في قرية كفر أبو شلبي التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة فاقوس، وبالعرض على جهات التحقيق في مركز شرطة فاقوس وجهت للمتهمة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وأمرت بإحالتها محبوسة إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق.
وحسب موقع صحيفة "العقارية"، استغرقت جلسة محاكمة الأم المتهمة حوالي 110 دقائق، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة، واستمعت محكمة جنايات الزقازيق خلالها لمرافعة دفاع المتهمة.
في البداية، طلب القاضي إخراج المتهمة من القفص، وتم توجيه بعض الأسئلة المعتادة للمتهمة حول أسباب ارتكابها الجريمة البشعة بحق طفلها، وتفاصيل علاقتها بطليقها وأيضًا علاقتها بنجلها المقتول واسرتها.
وفي نهاية الجلسة أصدرت المحكمة حكمها السابق.