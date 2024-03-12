عقب توهجات طفيفة.. "ثوران شمسي مفاجئ" يُوقف موجات الراديو

وانطلق الانبعاث الإكليلي عبر الفضاء بسرعة تبلغ نحو 750 كم في الثانية (1.7 مليون ميل في الساعة)، وفقاً لموقع spaceweather.com.

ومن المتوقع كما نقلت روسيا اليوم، أن يمر الانبعاث الإكليلي أمام كوكبنا، ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال لحدوث عواصف مغناطيسية أرضية صغيرة من فئة G1 في 13 مارس، وقد يؤدي تأثير هذه العاصفة الشمسية، إلى اضطرابات في أنظمة الأقمار الاصطناعية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، إضافة إلى الشفق المحتمل عند خطوط العرض الأعلى.