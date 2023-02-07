الأبنية المقاومة للزلازل.. شاهد هل تصمد أمام الهزات العنيفة أم لا

وينقل موقع "الحرة" عن صحيفة "نيويورك تايمز"، أن هذه التقنية تُستخدم اليوم في نحو 9 آلاف مبنى في اليابان، ارتفاعًا من 20 مبنى فقط وقت زلزال هانشين؛ بينما زُوّدت آلاف المباني الأخرى بأجهزة امتصاص الصدمات، التي يمكن أن تقلل بشكل كبير من الأضرار وتمنع الانهيار.