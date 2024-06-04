قرار مثير للجدل.. "إكس" تسمح بمشاركة هذا المحتوى غير الأخلاقي رسمياً

في قرار مثير للجدل، يضاف للقرارات الأخيرة لإيلون ماسك منذ استحواذه على منصة "إكس" في العام 2022، أعلنت منصة "إكس" أنها باتت تسمح رسمياً بنشر أي محتوى جنسي أو إباحي عبر منصتها.
وقالت المنصة في صفحتها التي تحمل عنوان "محتوى للبالغين" في مبادئها التوجيهية المحدّثة، "نعتقد أن المستخدمين عليهم أن يكونوا قادرين على إنشاء محتوى جنسي ونشره وعرضه، طالما أنّ هذا المحتوى منتَج ومُوَزّع بالتراضي".
وأكدت المنصة وفق الفرنسية، أنّ "محتويات مماثلة لن تظهر أمام الأطفال أو المستخدمين البالغين غير الراغبين في تصفّحها".
ومنذ تأسيسها، لم تحظر الشبكة رسمياً نشر مقاطع الفيديو والصور الإباحية، أو التي تحمل طابعاً جنسياً، لكنّها لم تسمح بها رسمياً أيضاً.
وفي عام 2019، تطرقت إلى الموضوع بإعلانها حظر المحتوى الذي ينطوي على "سلوك جنسي عنيف"، اعتباراً من مطلع يناير 2020.
وباتت الصور أو مقاطع الفيديو "التي تحتوي على عري للبالغين أو ممارسات جنسية ذات طبيعة إباحية مثيرة جنسياً" مسموحة بشكل واضح، على ما ذكر الموقع الإلكتروني لـ"إكس".
وهذه القاعدة تنطبق أيضاً على المحتوى المبتكر بواسطة الذكاء الاصطناعي والرسوم المتحركة والهنتاي، وهو نوع ياباني من المانغا والرسوم المتحركة ذات الطابع الجنسي.
لكن الشبكة الاجتماعية أكدت أنها تحظر المحتوى الذي يروّج "الاستغلال الجنسي" و"أشكال الاعتداءات على القاصرين".