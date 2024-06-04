قرار مثير للجدل.. "إكس" تسمح بمشاركة هذا المحتوى غير الأخلاقي رسمياً

وقالت المنصة في صفحتها التي تحمل عنوان "محتوى للبالغين" في مبادئها التوجيهية المحدّثة، "نعتقد أن المستخدمين عليهم أن يكونوا قادرين على إنشاء محتوى جنسي ونشره وعرضه، طالما أنّ هذا المحتوى منتَج ومُوَزّع بالتراضي".