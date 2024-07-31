مأساة في ليبيا.. نمر يفترس طفلًا وقرار حكومي فوري

ومن جهتها، تساءلت ناشطة أخرى تدعى سمية أشويب: "أيعقل تربية الأسود في المزارع وفي المنازل، كيف يتم إدخالها إلى المدينة وأين الجهات الأمنية من كل هذه التجاوزات، هل نسي الإنسان أن هذه الحيوانات تميل لغرائزها الطبيعية؟"؛ داعية جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أماكن تواجد هذه الحيوانات المفترسة سواء في المنازل أو المزارع.