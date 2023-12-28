نمر على جدار.. شاهد لماذا خرجت قرية هندية بالكامل لرؤية هذا الحيوان؟

وتضيف الصحيفة، أن النمر كان مصابًا بجروح وكسور في ساقيه الخلفيتين، وقد وقف على جدار مزرعة يبحث عن ملجأ، قبل أن يستلقي في هدوء على الجدار، ويتشبث بساقيه بجانبي الجدار.