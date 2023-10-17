لأنه انتقد نتنياهو.. شاهد كاريكاتير "غزة" الذي تسبّب في طرد رسام صحيفة بريطانية

ورأى نقاد أن صورة نتنياهو التي رسمها "بيل"، الذي أثار جدلاً بسبب عدد من الأعمال السابقة، كانت مشابهة لمقرض المال اليهودي الجشع شيلوك، الذي يصر على تنفيذ شرطه في الحصول على رطل من لحم أنطونيو؛ إذا لم يسدّد له المبلغ في الأجل المتفق عليه، في رواية "تاجر البندقية" للكاتب الإنجليزي وليام شكسبير.