خطأ استفاد منه 300 راكب.. "خفض لا يصدق" لأسعار رحلات طيران بالدرجة الأولى

لكن هذا ليس الحال دائمًا، ففي عام 2010 رفضت شركة "أمريكان إيرلاينز" قبول تذاكر ذهاب وعودة على الدرجة الأولى من الولايات المتحدة إلى أستراليا، التي تصل قيمتها إلى نحو 20 ألف دولار، عندما بيعت خطأ بسعر الدرجة الاقتصادية مقابل 1100 دولار.