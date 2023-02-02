بالفيديو.. شرطة أبوظبي ضبطت سائقًا متهورًا ارتكب 3 مخالفات خطرة في لحظات

وحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، ناشدت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين تفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلوّ الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، بالإضافة إلى عدم تجاوز أي مركبة أخرى إلا من جانبها الأيسر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرض السائق للخطر، واستخدام إشارات تغيير الاتجاه عند الرغبة بتغيير المسار.