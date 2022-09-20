فيديو الـ10 ملايين مشاهدة.. هذا ما فعلته التماسيح على شاطئ برازيلي

ونُشر المقطع على "إنستغرام" من قِبَل شركة منتجات رياضية، ومع عبارة توضيحية تقول: "أعتقد أن هناك القليل من الماء لهذه الكمية من التماسيح، لم أر هذا العدد الكبير معًا من قبل".