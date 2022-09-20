فيديو الـ10 ملايين مشاهدة.. هذا ما فعلته التماسيح على شاطئ برازيلي
انتشر مقطع فيديو يُظهر آلاف التماسيح على شاطئ برازيلي الأسبوع الماضي، وأثار جدلًا حول ما إذا كانت التماسيح العملاقة تغزو المكان حقًّا.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، حاول مدققو الحقائق في مجلة "Newsweek" الأمريكية كشف القصة يوم الجمعة، معلنين أن الزواحف الغازية كانت من التماسيح وأنها جاءت بسلام.
ويُظهر المقطع، الذي شوهد 10.3 ملايين مرة، آلافًا من "الكيمان البني" (نوع من التماسيح) تتشمس على حافة نهر في بانتانال، أكبر الأراضي الرطبة الاستوائية في العالم.
ونُشر المقطع على "إنستغرام" من قِبَل شركة منتجات رياضية، ومع عبارة توضيحية تقول: "أعتقد أن هناك القليل من الماء لهذه الكمية من التماسيح، لم أر هذا العدد الكبير معًا من قبل".
وسرعان ما أطلق مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي تصوراتهم. ووصف مستخدم تويتر "راف فاليري" هذه الظاهرة بأنها "غزو التماسيح"، وادعى أن السكان المحليين كانوا "مذعورين"، وأشار إلى أن الظاهرة كانت بسبب "بركان أو زلزال" في الأفق.
وشكّك مستخدمون آخرون في تلك الرواية للأحداث.
وأكد مدققو الحقائق في "Newsweek" أن "بانتانال" كانت بالفعل المأوى الشهير للكيمان؛ حيث تضم "أكبر تجمع للتماسيح في العالم، مع ما يقرب من 10 ملايين كيمان"؛ وفقًا لصندوق "World Wildlife Fund". وبالمقارنة يوجد فقط حوالى 206 آلاف شخص يعيشون في المنطقة.