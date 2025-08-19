نيويورك.. وفيات وإصابات بسبب بكتيريا قاتلة انتشرت عبر مكيفات الهواء

أعلنت إدارة الصحة في مدينة نيويورك، الثلاثاء، عن وفاة خمسة أشخاص ونقل 14 آخرين إلى المستشفى بعد إصابتهم بداء الفيالقة في حي هارلم، مؤكدة تسجيل 108 حالات إصابة مؤكدة بهذا المرض التنفسي الخطير.
وأوضح مسؤولو الصحة أن البكتيريا المسببة للداء وُجدت في أبراج تبريد أنظمة تكييف الهواء، مشيرين إلى أن المرض لا ينتقل بين الأشخاص مباشرة، بل عبر استنشاق قطرات ماء دقيقة ملوثة محمولة في الهواء.
ويُعد داء الفيالقة عدوى رئوية خطرة تسببها بكتيريا "الفيالقة"، وتبلغ نسبة الوفيات بين المصابين نحو تسعة في المئة وفق تقديرات إدارة الصحة. وتزداد المخاطر على كبار السن ومن يعانون ضعف المناعة أو أمراضًا مزمنة.
وطالبت السلطات مالكي المباني بضرورة الالتزام بالصيانة الدورية لأنظمة التبريد، لتفادي تحولها إلى بؤر لانتشار البكتيريا التي تهدد حياة السكان والزوار.
ويعود اسم المرض إلى حادثة تاريخية عام 1976 في مدينة فيلادلفيا، حين أصيب العشرات من أعضاء جمعية المحاربين القدامى الأميركية خلال مؤتمر في أحد الفنادق، وتوفي 34 شخصًا نتيجة العدوى، وهو ما أدى إلى اكتشاف هذا الداء لأول مرة.
وأكدت إدارة الصحة في نيويورك، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، أن الجهود تتواصل للسيطرة على التفشي الحالي وحماية السكان من المزيد من الإصابات.