نيويورك.. وفيات وإصابات بسبب بكتيريا قاتلة انتشرت عبر مكيفات الهواء

ويعود اسم المرض إلى حادثة تاريخية عام 1976 في مدينة فيلادلفيا، حين أصيب العشرات من أعضاء جمعية المحاربين القدامى الأميركية خلال مؤتمر في أحد الفنادق، وتوفي 34 شخصًا نتيجة العدوى، وهو ما أدى إلى اكتشاف هذا الداء لأول مرة.