"ماسك" يؤكّد التقارير بشأن طرح "تسلا" سيارة اقتصادية

وأكّد "ماسك" في مكالمة مع المستثمرين بشأن أرباح الشركة؛ أنّ السيارة الاقتصادية الخاصة بتسلا سيتمّ طرحها خلال النصف الثاني من عام 2025، واعدًا بتقنيات تصنيع "ثورية" في هذه السيارة.