"ميسي ينظف الأرض بقميص المكسيك".. ورطة لنجم الأرجنتين بسبب صور الاحتفالات

تَسببت احتفالات لاعبي منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، بعد الفوز على المكسيك، في ورطة لنجم التانغو، بعد الانتقادات الشديدة التي تَعرض لها من جانب الجماهير المكسيكية، بعدما ظهر قميص المنتخب المكسيكي ملقى على الأرض.